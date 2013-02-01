Перенос сайта Joomla с 1.5 на 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки146 просмотров
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Здравствуйте, требуется перенести сайт Joomla с 1.5 на 2.5, а также установить новый шаблон. Если необходимо, переустановить нужные модули и компоненты.

Сайт http://vegfood.com.ua/

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Joomla
11 лет назад
softintelligent
Журавлев Олег 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад