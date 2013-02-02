Настройка CMS Joomla 2.5 или 1.5

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Здравствуйте, необходимо настроить компонент К2, теги к материалам, создать структуру сайта по указанному примеру (отправляю по запросу).
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