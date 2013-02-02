Настройка CMS Joomla 2.5 или 1.5

$50
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок150 просмотров
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Здравствуйте, необходимо настроить компонент К2, теги к материалам, создать структуру сайта по указанному примеру (отправляю по запросу).

Joomla
11 лет назад
joomla5
Денис 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад