Починить корзину

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка101 просмотр
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Есть сайт bellsflowershop.com - Joomla 2.5.6 + VM 2.0.12f

Проблемы с корзиной, происходит что-то непонятное, то товары не добавляются, то не удаляются, в общем не работает как нужно.

Интересует цена и сроки

11 лет назад
AlexZd
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад