Анализ и разгон сайта, устранение недоработок.

Анализ и разгон сайта http://crimeacoast.com/

Устранение недоработок дизайнеров:

1) Специальные Предложения - отсутствует карта и можно поставить только одно фото

2) Есть раздел Законы его забыли добавить в меню и включить

3) В ряде объявлений карта заползает на фото с права

4) Наши партнеры убрать красную рамку

5) Карта сайта странная стала вернуть к жизни

6) Под каждым объявлением возможность добавить себе в закладки в соцсетях

7) Новости сата в конце текста на страницах добавляют кучу ненужных цифр

8) Лучшие места для отдыха нет перехода с Главной в раздел где остальные объявления