Анализ и разгон сайта, устранение недоработок.

$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка124 просмотра
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Анализ и разгон сайта http://crimeacoast.com/

Устранение недоработок дизайнеров:

1) Специальные Предложения - отсутствует карта и можно поставить только одно фото

2) Есть раздел Законы его забыли добавить в меню и включить

3) В ряде объявлений карта заползает на фото с права

4) Наши партнеры убрать красную рамку

5) Карта сайта странная стала вернуть к жизни

6) Под каждым объявлением возможность добавить себе в закладки в соцсетях

7) Новости сата в конце текста на страницах добавляют кучу ненужных цифр

8) Лучшие места для отдыха нет перехода с Главной в раздел где остальные объявления

11 лет назад
Messere
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$50
5 дней
Еще раз убедился в компетентности Геннадия как специалиста. Срочно, четко, грамотно. Спасибо за работу. Рекомендую.
Работать с данным заказчиком одно удовольствие, всегда предоставляет четкое ТЗ, отвечает на все возникающие вопросы, интересные задачи. Огромный плюс ко всему, с оплатой никогда нет задержек. Советую как одного из лучших работодателей на веблансере.