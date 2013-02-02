Opencart: немного работы

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка114 просмотров
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Здравствуйте, мне необходимо вывести на главную страницу мои контакты, т.е просто поставить картинку.

Еще при заказе нужно предупреждение выводить.

Работа не трудная, плачу 150 рублей, если будут еще задания доплачу.

ICQ 565997717

Skype: Sacha-k93

OpenCart
11 лет назад
Roben93
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
k_borodin
Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-3)
11 лет назад
$3
1 день
Выполнил задание, быстро и качественно! Рекомендую
Хороший и порядочный человек. Договорились, я сделал, Александр оплатил. Всё быстро и честно. Рекомендую!