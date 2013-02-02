Верстка из PSD в Wordpress

$100
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок177 просмотров
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Нужно сверстать макет со слайдером из ПСД в Вордпресс.

WordPress
11 лет назад
tovisit
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад