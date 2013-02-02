Верстка из PSD в Wordpress

Здравствуйте, дорогие друзья! Требуется натянуть на CMS сверстанный дизайн интернет-магазина с подключением необходимых модулей. Также, хочу получить консультацию по выбору самой системы управления. Сроки не поджимают.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать макет со слайдером из ПСД в Вордпресс.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Уважаемые вэбмастера! Требуется перенести, а точнее скопировать, с одного домена на другой все размещенные на сайте статьи (около 100) и изображения. На новом домене все ссылки, в том числе и на изображения, должны, разумеется, вести ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Цена вопроса - 1к. Сроки - 1 сутки. Кому интересно, вышлю картинку макета.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно натянуть свертанный дизайн на http://sing-cms.ru/ + допилить немного вывод полей и по мелочи. Сроки 3-5 дней. Если готовы и верстку сделать, то указываете это в отклике на проект. Указывайте стоимость ваших услуг в отклике.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт bellsflowershop.com - Joomla 2.5.6 + VM 2.0.12f Проблемы с корзиной, происходит что-то непонятное, то товары не добавляются, то не удаляются, в общем не работает как нужно. Интересует цена и срокиСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Регистрация Страница 1: Ввод данных (Данные все те же, что идут стандартно) После нажатия 'Регистрация' – Отправка емейла юзеру об успешной регистрации и админу, что такого-то числа был зарегистрирован новый пользователь с ником – username ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Недавно заметил глюк, при отправке комментария, переносит на произвольную запись и комментарий не видно, необходимо поправить. Сайт на wordpress.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, мне необходимо вывести на главную страницу мои контакты, т.е просто поставить картинку. Еще при заказе нужно предупреждение выводить. Работа не трудная, плачу 150 рублей, если будут еще задания доплачу. ICQ 565997717 Skype: Sacha-k93Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно вставить код AdSense на сайт с drupal 6. Один блок. Я создал блок с кодом, но не знаю, как его вывести в нужном месте.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад