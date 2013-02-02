Перенести БД сайта на другой домен.

$10
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок129 просмотров
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Уважаемые вэбмастера!

Требуется перенести, а точнее скопировать, с одного домена на другой все размещенные на сайте статьи (около 100) и изображения. На новом домене все ссылки, в том числе и на изображения, должны, разумеется, вести на новый домен. Т.е. картинки должны полностью грузиться с нового домена.

11 лет назад
01mitja01
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад