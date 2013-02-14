Плагин Cfroms на ворпдресс до 50 и более форм

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка213 просмотров
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Нужно расширить количество форм в CFORMS с стандартных 9 до 50 и более

11 лет назад
aaredyota
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Справился быстро, решил довольно сложные доп. задачи.
Отличный заказчик! Четкое задание и быстрая оплата.