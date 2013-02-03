Настройка редактора tinyMCE

Здравствуйте. Пишу по очень большой срочности. Нанимали программиста для создания сайта. В итоге работа была просрочена на 1 месяц, сайт сдал - вроде бы все нормально. А тут начали наполнять его - и ужаснулись - сколько ...
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Требуется добавить кнопку ютубв редактор и соответственно настроить видео настройки.
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