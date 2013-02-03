Настройка редактора tinyMCE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка108 просмотров
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Требуется добавить кнопку ютубв редактор и соответственно настроить видео настройки.

11 лет назад
myofis74
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад