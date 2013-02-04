Настройка доменов и сайтов на хостинге тайм веб

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры. Тех.задание: 1. Уже имеющийся сайт http://key-partner.ru/ поставить на CMS Какую именно ...даже не знаю, так чтобы была более проще в управлении, т.к. в дальнейшем заказчик планирует сам добавлять блоги и новости. 2. Из имеющихся ...