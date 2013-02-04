Необходим специалист по Joomla CMS для создания сайта на основе Quickstart Исполнитель должен комплексно подходить к проекту понимать задачу и самостоятельно находить пути реализации. Приветствуется: присутствие в портфолио работ на Joomla, знание Photoshop и\или Illustrator
Настройка доменов и сайтов на хостинге тайм веб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
подправить настройки доменных имен на хостинге
Настроить сайты на тайм веб.
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