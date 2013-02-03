Есть сайт, сделан на CMS Joomla! К сайту есть полный доступ: админка, фтп, хост.

Задача: Перенести каталог товаров с одного сайта на другой

Почему? Его делал турецкий программист. Админка сайта на турецком и в целом сайт сделан очень коряво. Как сказали знающие люди - проще новый сделать, чем переделывать старый. Новый сайт сделали (тоже на Joomle!), осталось перенести каталог недвижимости (сайт о недвижимости).

Каталог вот в таком виде: http://www.asyarealestate.ru/catalog/group_599/

Кто готов пару дней поработать - в ответе - укажите стоимость