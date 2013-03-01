artist_art

Необходимо: 1. Обновить CMS/плагины (чтобы всё работало) 2. Отключить автообновления, настроить автобэкап 3. Ускорить загрузку сайта по Google.Speedtest 4. Доработать сайт по SEO (установлен плагин Yoast SEO – надо допилить настройки и часть опций плагина). Мелкие правки. ТЗ вышлю кандидатам. Нужен спец, ...
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для нескольких сайтов на WP требуется [list][*]Внесения корректировок по SEO (правка шаблонов, верстки, стилей, оптимизация кода по ТЗ) [*]Ускорение работы сайта [*]Установка/настройка плагинов, обновление CMS[*]Настройка автобекапов[*]Настройка кэширования/сжатия на сервере[/list] Будет четкое ТЗ по пунктам.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен опытный специалист по работе с системой Wordpress. Задача: грамотно натянуть готовый дизайн на платный шаблон WP ( Пример: http://demo.freshface.net/file/ct/wp/ ) Особенности задания: дизайн будет выполнен с применением эффекта Parallax Подробности задания вышлю в переписке.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Суть в следующем: Есть страницы вида: http://www.site.ru/cat-1/subcat-1/tovar-1/price Надо сделать 301 редирект на страницу http://www.site.ru/cat-1/subcat-1/tovar-1 И так для всех категорий и подкатегорий товаров. Как правильно записать команду в .htaccessВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим грамотный человек для выполнения различных работ для нескольких сайтов на системе WordPress. Работа включает в себе верстка, дизайн, перенос, корректировка, настройка. Что нужно знать и нужно будет делать: - Правка готовых шаблонов (настройка вывода информации, корректировка ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Задание только для тех кто играл в эту игру и знаком с нее. Необходим уникальный текст 3000-5000 символов. Тема: Описание игры "Brandomania" (игра для мобильника, суть угадывать название бренда по логотипу) В описании необходимо раскрыть следующие темы: Описание игры Правила ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Wordpress, в нем сейчас забито примерно 600 новых записей. Нужно составить SQL запрос к БД который для всех этих постов изменит время публикации(на ближайшее будущее) и их статус(на запланировано). Посты должны публиковаться поочередно + ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно придумать и составить список из 50 SEO-опросов с вариантами ответов. Опросы должны быть логичными, актуальными, интересными, без повторов. Вариантов ответов лучше делать от 4 до 10. --------------------------- Пример: Рубрика: SEO Подрубрика: Ссылки Вопрос: Используете ссылочные агрегаторы для покупки ссылок? Варианты ответов: ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходима консультация или решение. Есть таблица Excell (более 300 наименований с 5-6 характеристиками). Есть сайт на wp в разработке (возможны любые действия: правка кода, установка плагинов итд) В таблице есть следущие поля: - наименование - описание - адрес ЧПУ - картинка - принадлежность ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужна помощь в востановлении Windows 7 При включении компьютера загружается "System Recovery", далее при выборе языка начинается процесс "Startup Repair" по окончанию которого выдает сообщение: Startup Rapair cannot repair this computer automatically Прикладываю файл лога Farbar Recovery ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу копирайтера для сайта по трубам. Необходимы текста от 1000-5000 символов на различные страницы сайта. Важно: проф. знание тематики. Объем статей довольно большой. Заказывать буду по 2-3 статьи в неделю. Желательны примеры работ в данной тематике. Присылайте оценку стоимость и времени ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
После обновления админки WP (до последней), перестал корректно работать плагин просмотра изображений NGG Gallery. Вот тут: http://www.obuhovskiy.ru/pejzazhi-karelii/kareliya-poluostrov-kapriz.html (Кликаем по центральному изображение). Возможно конфликт с другим плагином. Необходимо разобраться и решить проблему, возможна замена плагина на другой аналог.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим грамотный человек с опытом работы в WP. Для сайта beeline-home.ru необходимо проделать ряд работ. Для страницы http://beeline-home.ru/internet - необходимо выполнить следующее: По клику по названию тарифа открывается div (лайтбокс). В этом блоке содержится подробная информация о ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
На сайте резко перестали загружаться картинки через форму плагина "Simple Post Thumbnails" - плагин хоть и старый, но всегда работал исправно. Причины сбоя плагина выяснить не удалось. Необходимо разобраться и "починить".Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача: оперативно и качественно реализовывать поступающие задания на движке WP. Ищу специалиста на длительное сотрудничество. Задание 1: Необходимо реализовать следующее: При клике по кнопке купить на странице http://lefeb.ru/internet - пользователь перекидывается на страницу http://lefeb.ru/oformit-zayavku-na-podklyuchenie где в оформлении заказа на ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад