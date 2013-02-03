Правки в модулях для Joomla 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки140 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сделать некоторые правки по модулям Joomla 1.5.

Возможно, нужно будет сделать определенные изменения в структуре сайта.

Joomla
11 лет назад
OPERA
Рыбак 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад