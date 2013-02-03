Доработать компонент SM FAQ для Joomla

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка121 просмотр
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Необходимо внести изменения в модуль joomla 2.5 - обратная связь

Joomla
11 лет назад
RomanRiply
Роман 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена оперативно, за разумные деньги, очень качественно! Очень радует, когда задаются правильные вопросы и делается так, чтобы не переделывать. Скажу честно: я доволен своим выбором исполнителя. Артур, спасибо за работу!
Спасибо за сотрудничество