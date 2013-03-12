Обновить версию Joomla 1.0.13

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки133 просмотра
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Надо обновить Joomla 1.0.13 на более приемлемую версию.

Сайт aero-pak.ru

URL и содержимое должно остаться на своих местах.

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Joomla
11 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Astraller
Алексей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Отлично выполнена работа и в срок.
Сотрудничеством доволен.