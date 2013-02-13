Сайт натянуть на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки139 просмотров
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Есть небольшой сайт http://www.remont-okon77.ru/ его нужно натянуть на wordpress

WordPress
11 лет назад
MrMaxon
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$30
3 дня
Задачу выполнил, исполнителем доволен.
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