Верстальщик Wordpress-шаблонов

$1000
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок515 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек, который полностью свободен, чтобы начать работать СЕГОДНЯ (сейчас).

Оплата 1000р/день. Из рассчета делать по 1му шаблону в день. (По опыту 9 часов работы на 1 шаблон достаточно.)

На данный момент заказы есть следующие:

Сайт музыканта

Сайт Инвестфонда

Сайт Управы района

выбирайте что ближе, пишите в комментариях.

Естественно требуется наличие опыта. И преимущество у людей с высокой репутацией.

WordPress
11 лет назад
kurchaev
Тимур 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад