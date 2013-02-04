Специалист по Joomla+Virtuemart

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки192 просмотра
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Нужен специалист по Joomla и Virtuemart Для разработки новых и доработки текущих проектов.

Оплата сдельная по каждому проекту

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
voizzzzzz
Борис 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад