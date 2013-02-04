Современный дизайн для блога на Wordpress

$250
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок204 просмотра
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Стиль - ультрасовременный, минималистский, лаконичный, без колхоза. Показывайте портфолио по этой теме.

Главный цвет - сохранить. Можно добавить комплиментарные цвета.

Тематика - маркетинг гостиничного бизнеса.

Лого есть, но можно доработать.

Только Яндекс-деньги.

WordPress
11 лет назад
CentralFire
Алексей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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