Сделать простую тему для Wordpress

Здравствуйте!

Есть интересный и в тоже время, довольно простой проект - необходимо сделать простую тему для cms Wordpress на основе одного шаблона.

Сделать все необходимо довольно срочно - завтра-послезавтра уже все должно быть готово.

Кому интересно, оставляйте свои контакты.

Спасибо за внимание.