Сделать простую тему для Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок138 просмотров
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Здравствуйте!

Есть интересный и в тоже время, довольно простой проект - необходимо сделать простую тему для cms Wordpress на основе одного шаблона.

Сделать все необходимо довольно срочно - завтра-послезавтра уже все должно быть готово.

Кому интересно, оставляйте свои контакты.

Спасибо за внимание.

WordPress
11 лет назад
PiaR
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов