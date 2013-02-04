Сделать простую тему для Wordpress

Нужно настроить(прописать) скрипт выгрузки из Амиро версии 5.14.6.6 заказов в Мойсклад. Особенность следующая заказы содержат подвиды у которых так же есть собственный SKU и в МойСклад они определяются как отдельные товары (идентифицируясь по их SKU). Есть прописанный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть интересный и в тоже время, довольно простой проект - необходимо сделать простую тему для cms Wordpress на основе одного шаблона.
Сделать все необходимо довольно срочно - завтра-послезавтра уже все должно быть готово.
Кому интересно, оставляйте свои контакты.
Спасибо за внимание.
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