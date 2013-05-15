Подредактировать шаблон Wordpress

Для сайта Infoor.ru нужно подредактировать шаблон

На главной странице и на странице категорий нужно

1 сделать, чтобы всегда была видна кнопка Подробнее

2 слева от кнопки сделать в стиле заголовка вывод обратного отсчета времени до начала семинара. Время начала каждого семинара разное.

3 убрать отображение миниатюр из постов

4 сделать страницу поста на всю ширину страницы, убрать правый сайдбар при отображении поста.

5 Закомментировать в шапке HOME и ПРИМЕР СТРАНИЦЫ

6 Сделать возможность размещения пунктов горизонтального меню в произвольном порядке, сейчас упорядочение по алфавиту

Ищу исполнителя для долгосрочного сотрудничества, так как над сайтом нужно будет периодически работать.

В ответах, пожалуйста, указывайте цену и сроки реализации.