Подредактировать шаблон Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок195 просмотров
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Для сайта Infoor.ru нужно подредактировать шаблон

На главной странице и на странице категорий нужно

1 сделать, чтобы всегда была видна кнопка Подробнее

2 слева от кнопки сделать в стиле заголовка вывод обратного отсчета времени до начала семинара. Время начала каждого семинара разное.

3 убрать отображение миниатюр из постов

4 сделать страницу поста на всю ширину страницы, убрать правый сайдбар при отображении поста.

5 Закомментировать в шапке HOME и ПРИМЕР СТРАНИЦЫ

6 Сделать возможность размещения пунктов горизонтального меню в произвольном порядке, сейчас упорядочение по алфавиту

Ищу исполнителя для долгосрочного сотрудничества, так как над сайтом нужно будет периодически работать.

В ответах, пожалуйста, указывайте цену и сроки реализации.

WordPress
11 лет назад
Argo_com
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
yura_lyashkov
Юрий 
29 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)
11 лет назад
$10
1 день
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