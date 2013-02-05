Сверстать макеты и поставить на CMS

Здравствуйте, есть макет сайта в формате *.psd. Нужно его сверстать и повесить на cms.

На сайте есть слайдер и выпадающие окна. 1 основная страница и на базе ее типовые. CMS предоставляю на ваш выбор. Сайт будет - резиновым.

ТЗ будет обсуждаться с исполнителем.

Проект - стартап, если ваши цены заведомо завышены - я вас игнорирую.