Посадить дизайн на новостной движок (Джумла)

$80
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка131 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прикрепил к проекту архив со скринами дизайна страниц.

Нужна верстка+подключение к движку (Джумла или любой ваш движок)

На главной будет мини галерея, Основное фото и под ним маленькие с полосой прокрутки, фото автоматически перелистываются, при клике на фото открывается увеличенная версия.

На странице Контакты - справа отображается фиксированное окошко с адресом, оно не всплывающее.

Есть выпадающее меню для раздела Продукция

Оформить заявку - слева текст, а справа сама заявка, это обычная форма для заполнения, после заполнения все данные отправляются на почту.

Сроки: завтра днём по киевскому времени нужно показать главную страничку и к ночи вторника доделать остальные. Без задержек, то есть начинать нужно прямо сейчас

Бюджет: 80$

11 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Jackson-kr
Евгений 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$80
2 дня
К сожалению, не удалось увидеть уровень работы - были личные проблемы. Надеюсь, что Евгений еще покажет, на что он способен)
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