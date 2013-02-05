Посадить дизайн на новостной движок (Джумла)

Прикрепил к проекту архив со скринами дизайна страниц.

Нужна верстка+подключение к движку (Джумла или любой ваш движок)

На главной будет мини галерея, Основное фото и под ним маленькие с полосой прокрутки, фото автоматически перелистываются, при клике на фото открывается увеличенная версия.

На странице Контакты - справа отображается фиксированное окошко с адресом, оно не всплывающее.

Есть выпадающее меню для раздела Продукция

Оформить заявку - слева текст, а справа сама заявка, это обычная форма для заполнения, после заполнения все данные отправляются на почту.

Сроки: завтра днём по киевскому времени нужно показать главную страничку и к ночи вторника доделать остальные. Без задержек, то есть начинать нужно прямо сейчас

Бюджет: 80$