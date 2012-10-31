dima_kiv1988

Здравствуйте! У емех есть встроенный механизм по передаче данных о товарах на другой сайт. Нам нужно сделать выгрузку всех наименований на наш сайт. Во вложении документ с инструкцией от емех по настройке. ...
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