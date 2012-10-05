Требуется сделать видео для сайта http://agentprice.ru в котором будет рассказываться о том, как воспользоваться сервисом. От заполнения заявки, до получения ссылок с товарами по цене ниже. Посетителю должно быть понятно и видно как будет проходить ...
Видеоролик-презентация интернет-проекта
Здравствуйте!
Есть заказ на создание видео-ролика.
Компания занимается привлечением инвестиций.
В видео надо подчеркнуть основные отличия компании, принципы, гарантии.
По длине видео сориентироваться сейчас сложно. Думаем около 1 минуты, вопрос в том сколько информации можно подать за это время чтобы не перегрузить зрителя.
Стиль ролика как например здесь https://www.free-lance.ru/users/Running_Man/viewproj.php?prjid=3014061
Сильно сложную графику рисовать не нужно, должно быть приятно на взгляд. Не агрессивно.
От вас интересует стоимость минуты и сроки. И обязательно пишите что нужно от нас для начала работы: сценарий, тексты, аванс и т.п.
Готовы начинать сотрудничество сразу после выбора исполнителя.
Заявки фрилансеров
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