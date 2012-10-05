Видеоролик-презентация интернет-проекта

Здравствуйте!

Есть заказ на создание видео-ролика.

Компания занимается привлечением инвестиций.

В видео надо подчеркнуть основные отличия компании, принципы, гарантии.

По длине видео сориентироваться сейчас сложно. Думаем около 1 минуты, вопрос в том сколько информации можно подать за это время чтобы не перегрузить зрителя.

Стиль ролика как например здесь https://www.free-lance.ru/users/Running_Man/viewproj.php?prjid=3014061

Сильно сложную графику рисовать не нужно, должно быть приятно на взгляд. Не агрессивно.

От вас интересует стоимость минуты и сроки. И обязательно пишите что нужно от нас для начала работы: сценарий, тексты, аванс и т.п.

Готовы начинать сотрудничество сразу после выбора исполнителя.