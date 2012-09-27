Здравствуйте. Можете ли Вы убрать шумы из записи? http://goo.gl/ioCmS Там есть какой-то общий гул и после 34-й минуты начинает квакать. Если сможете, то что по цене и срокам?
Промо и демо (обучающий) ролик для iOS-игры
Есть логическая игра для iOS, необходимо сделать два ролика: обучающий - фактически скринкаст игры с всплывающими подсказками и озвучкой (на англ) и промо-ролик, который должен просто привлекать внимание к игре.
Игра предельно простая в плане реализации (весь геймплей на одном экране), но с не совсем простыми правилами, которые нужно объяснить наглядно в демо-ролике, оба ролика по 20-40 секунд, не больше.
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