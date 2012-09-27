Промо и демо (обучающий) ролик для iOS-игры

Есть логическая игра для iOS, необходимо сделать два ролика: обучающий - фактически скринкаст игры с всплывающими подсказками и озвучкой (на англ) и промо-ролик, который должен просто привлекать внимание к игре.

Игра предельно простая в плане реализации (весь геймплей на одном экране), но с не совсем простыми правилами, которые нужно объяснить наглядно в демо-ролике, оба ролика по 20-40 секунд, не больше.