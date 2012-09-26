Убрать шумы из записи.

до 10-15 сек Приветствие на АТС текст Здравствуйте, Вы позвонили в туристическую компанию Визит-Тур. Вы правильно сделали Ведь теперь, Ваш отдых начинается с визита к нам! Оставайтесь на линии и мы вам обязательно ответим! ...