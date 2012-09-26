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Обработка видео
Оплачиваемое тестовое задание для определения исполнителя на большой объем работы.
Требуется обработка видео (скринкастов):
+ вырезать ненужные паузы
+ неправильно сказанные слова
+ и ненужные призвуки.
Т.е. нужно подчистить запись, чтобы было комфортно слушать.
Уроки записаны через camtasia studio. Обработка так же должна быть в этой программе.
На выходе нужны будут два файла: исходник (camrec) и проект (camproj).
Требования к кандидату:
+ обязательно наличие быстрого интернета. Объем уроков большой, поэтому должна быть возможность быстро скачать исходник и закачать обработанное видео.
+ желательно иметь представление о CMS Joomla, чтобы приблизительно понимать о чем идет речь.
Это тестовое задание на обработку 1 урока, продолжительность не редактированного видео 9 минут.
Время на правку 30-40 минут. Как правило время на правку рассчитывается как: время записи * 3. Но может быть и быстрее.
Стоимость обработки тестового урока: 150 руб.
Если результат и сроки выполнения устроят, то переходим к большому заданию.
Всего требуется обработать порядка 6 часов видео.
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