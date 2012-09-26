Оплачиваемое тестовое задание для определения исполнителя на большой объем работы.

Требуется обработка видео (скринкастов):

+ вырезать ненужные паузы

+ неправильно сказанные слова

+ и ненужные призвуки.

Т.е. нужно подчистить запись, чтобы было комфортно слушать.

Уроки записаны через camtasia studio. Обработка так же должна быть в этой программе.

На выходе нужны будут два файла: исходник (camrec) и проект (camproj).

Требования к кандидату:

+ обязательно наличие быстрого интернета. Объем уроков большой, поэтому должна быть возможность быстро скачать исходник и закачать обработанное видео.

+ желательно иметь представление о CMS Joomla, чтобы приблизительно понимать о чем идет речь.

Это тестовое задание на обработку 1 урока, продолжительность не редактированного видео 9 минут.

Время на правку 30-40 минут. Как правило время на правку рассчитывается как: время записи * 3. Но может быть и быстрее.

Стоимость обработки тестового урока: 150 руб.

Если результат и сроки выполнения устроят, то переходим к большому заданию.

Всего требуется обработать порядка 6 часов видео.