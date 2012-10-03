Нужно сделать крутое видео про сайт: с продуманным вместе сценарием, хорошим, интересным дизайном текстов, монтажом, звуком. Возможно, сделаем несколько вариантов и с разным сценарием.

Имеется англоязычный пример того, что хочется получить в результате.

По времени ролик на полторы-две минуты.

Указывайте ориентировочный бюджет и сроки.