Видеооператор на офлайн-мероприятие в Москве

На офлайн-мероприятие требуется оператор со своей зеркалкой не ниже Mark2 и оптикой L-класса. Умение поставить свет, наладить звук, выставить план без режиссера.

Работа три дня на бизнес-мероприятии в экспоцентре. Запись от 20 коротких интервью в паре с корреспондентом (точка съемки статична).

Будет большим преимуществом, если вы сумеете еще и смонтировать отснятое.