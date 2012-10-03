Видеооператор на офлайн-мероприятие в Москве

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка123 просмотра

На офлайн-мероприятие требуется оператор со своей зеркалкой не ниже Mark2 и оптикой L-класса. Умение поставить свет, наладить звук, выставить план без режиссера.

Работа три дня на бизнес-мероприятии в экспоцентре. Запись от 20 коротких интервью в паре с корреспондентом (точка съемки статична).

Будет большим преимуществом, если вы сумеете еще и смонтировать отснятое.

13 лет назад
high-tower
Санин 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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