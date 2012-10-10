Откеить видео

Задача такая.

Есть отснятые на хромокей видеофрагменты их нужно смонтировать и откеить, также подредактировать так, чтобы они хорошо циклились.

Мы планируем наложить их на страницы web-сайта, которые будут в виде фотореалистичных изображений интерьеров.

После того как они будут наложены, скорее всего потребуется сделать небольшую правку, чтобы они лучше вписывались в картинки.

Всего 12 фрагментов общий хронометраж - около 3 минут.

Откеить и залупить нужно до 12 октября.

Поправить по вписыванию в картинки – после того как наложим видео на финальные картинки – в двадцатых числах октября.

Бюджет - 15 000 рблуей.

Ссылки на примеры видеофрагментов.

http://yadi.sk/d/7k7BfGLj00ope

http://yadi.sk/d/x96gCSQR00p46