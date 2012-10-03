На офлайн-мероприятие требуется оператор со своей зеркалкой не ниже Mark2 и оптикой L-класса. Умение поставить свет, наладить звук, выставить план без режиссера. Работа три дня на бизнес-мероприятии в экспоцентре. Запись от 20 ...
Нужна помощь в создании коротких видеороликов
Нужна помощь в создании коротких видео-роликов. Материалы предоставлю, нужна аранжировка. Небольшие ролики-презентации по 3-4 минуты.
Нужны: звук, аранжировка кадров и материалов, монтаж, где-то может быть мультимедия.
Понятия не имею сколько такое может стоить, но думаю от немного за помощь в монтаже и т.п., до беспокнечности (бесконечности нет, поэтому ставлю ориентировочную цифру, но Вы пишите, даже если бюджеты у Вас выше).
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