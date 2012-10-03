Нужна помощь в создании коротких видеороликов

Нужна помощь в создании коротких видео-роликов. Материалы предоставлю, нужна аранжировка. Небольшие ролики-презентации по 3-4 минуты.

Нужны: звук, аранжировка кадров и материалов, монтаж, где-то может быть мультимедия.

Понятия не имею сколько такое может стоить, но думаю от немного за помощь в монтаже и т.п., до беспокнечности (бесконечности нет, поэтому ставлю ориентировочную цифру, но Вы пишите, даже если бюджеты у Вас выше).