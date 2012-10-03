Вирусный ролик для клиента с известным брендом

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки181 просмотр

Проект для мобильных, оперативных, амбициозных и экстремальных авантюристов!))

Необходим вирусный ролик о новом офисе клиента в регионе. Его только открыли, частично там идет ремонт, а конкуренты распространяют слухи, то у там все плохо. Сделать день открытых дверей нет возможности, где-то жалюзи нет и пр. Но в офисе уже работает 40 человек. Поэтому нужно через соцсети распространить инфу, что у там все супер. Вот и все ТЗ, поэтому нужен сценарий, съемки, монтаж. Ехать в регион не нужно, там все равно нечего снимать. Но пару кадров оттуда будет.

Бюджет – до $ 3000 за организацию съемок, операторскую работу со своим оборудованием и монтаж. Срок – 2 недели. Длина ролика до 2 минут. Съемки в Москве. Возможна помощь с организаций проживания.

Концепцию и сценарий планируем сделать сами, но у тех, кто будет делать продакшн должно быть портфолио, чтобы показать уровень работ клиенту.

Завтра до 12 дня по Москве нужно предоставить ответ клиенту.

13 лет назад
yohanan
Иван 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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