Вирусный ролик для клиента с известным брендом

Проект для мобильных, оперативных, амбициозных и экстремальных авантюристов!))

Необходим вирусный ролик о новом офисе клиента в регионе. Его только открыли, частично там идет ремонт, а конкуренты распространяют слухи, то у там все плохо. Сделать день открытых дверей нет возможности, где-то жалюзи нет и пр. Но в офисе уже работает 40 человек. Поэтому нужно через соцсети распространить инфу, что у там все супер. Вот и все ТЗ, поэтому нужен сценарий, съемки, монтаж. Ехать в регион не нужно, там все равно нечего снимать. Но пару кадров оттуда будет.

Бюджет – до $ 3000 за организацию съемок, операторскую работу со своим оборудованием и монтаж. Срок – 2 недели. Длина ролика до 2 минут. Съемки в Москве. Возможна помощь с организаций проживания.

Концепцию и сценарий планируем сделать сами, но у тех, кто будет делать продакшн должно быть портфолио, чтобы показать уровень работ клиенту.

Завтра до 12 дня по Москве нужно предоставить ответ клиенту.