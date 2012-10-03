Проект для мобильных, оперативных, амбициозных и экстремальных авантюристов!)) Необходим вирусный ролик о новом офисе клиента в регионе. Его только открыли, частично там идет ремонт, а конкуренты распространяют слухи, то у там все ...
Сделать видеообзор или видеотур для сайта
Требуется сделать видео для сайта http://agentprice.ru в котором будет рассказываться о том, как воспользоваться сервисом. От заполнения заявки, до получения ссылок с товарами по цене ниже. Посетителю должно быть понятно и видно как будет проходить весь процесс от начала и до конца.
Видео должно быть с голосом, озвучкой. Пример http://nethouse.ru/about/videotur
Длительность максимум 5-6 минут. Не больше. Если сделаете коротким, но понятным (2-3 минуты), то еще лучше!
На оплату услуг сервиса дается 300 руб. Используйте как хотите для создания ролика, но не заказывайте поиск товаров интимного характера или что-то запрещенное.
Обязательно прикрепите примеры ваших работ. Если таковых нет, то пришлите в личку ссылку на первые 30 сек. ролика (лучше залить на ютуб), чтобы можно было понять какой у вас голос и как будет выглядеть конечный результат.
Без примеров мы не отбираем исполнителей.
Ролик должен быть записан в HD качестве. Не ниже 720.
Оплата конечного результата 1000 руб. за полностью готовый ролик. Оплату производим на вебмани (рублевый).
Ждем ваших заявок! По всем вопросам писать в личку.
Заявки фрилансеров
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