Не можем разобраться, как добавить дополнительные фотки к товарам, если это предусмотрено движком - то заплачу за то, что помогли разобраться, если не предусмотрено, то надо доработать - тоже заплачу. Дополнительные фотки должны быть меньшие ...
Доработки интернет-магазина Ubercart
Нужны доработки в интернет-магазине ingenu.ru
1. Изменение шаблона страницы регистрации (пример страницы покажем)
2. Добавление параметра "Размер" на страницу товара
3. Настроить meta тэги. Раньше их можно было указывать в настройках товара, сейчас почему-то нет.
4. Настроить процесс оформления покупки
Когда человек оформляет заказ, он обязательно вводит:
- фамилию, имя, отчество полностью
- телефон,
- адрес доставки,
- параметры фигуры,
- mail, если он зарегистрирован, то нужно просто подтвердить, если нет, то ввести ( человек при этом автоматически становится зарегистрированным пользователем)
Если проект вас заинтересовал, прошу сообщить стоимость, сроки и когда вы готовы приступить к работе.
С уважением, Дмитрий Кивенко.
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