Доработки интернет-магазина Ubercart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка82 просмотра

Нужны доработки в интернет-магазине ingenu.ru

1. Изменение шаблона страницы регистрации (пример страницы покажем)

2. Добавление параметра "Размер" на страницу товара

3. Настроить meta тэги. Раньше их можно было указывать в настройках товара, сейчас почему-то нет.

4. Настроить процесс оформления покупки

Когда человек оформляет заказ, он обязательно вводит:

- фамилию, имя, отчество полностью

- телефон,

- адрес доставки,

- параметры фигуры,

- mail, если он зарегистрирован, то нужно просто подтвердить, если нет, то ввести ( человек при этом автоматически становится зарегистрированным пользователем)

Если проект вас заинтересовал, прошу сообщить стоимость, сроки и когда вы готовы приступить к работе.

С уважением, Дмитрий Кивенко.

12 лет назад
dima_kiv1988
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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