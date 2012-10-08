Сайт на ModX

Не можем разобраться, как добавить дополнительные фотки к товарам, если это предусмотрено движком - то заплачу за то, что помогли разобраться, если не предусмотрено, то надо доработать - тоже заплачу. Дополнительные фотки должны быть меньшие по размеру - по 2-3 штуки в ряд быть под основной фоткой. Пишите цены и сроки. сайт - ggmebel.ru версия MODX Revolution 2.2.4-pl (traditional)