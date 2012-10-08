Сайт на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок191 просмотр

Не можем разобраться, как добавить дополнительные фотки к товарам, если это предусмотрено движком - то заплачу за то, что помогли разобраться, если не предусмотрено, то надо доработать - тоже заплачу. Дополнительные фотки должны быть меньшие по размеру - по 2-3 штуки в ряд быть под основной фоткой. Пишите цены и сроки. сайт - ggmebel.ru версия MODX Revolution 2.2.4-pl (traditional)

MODX
13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nadoedalo
Шамрай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Чётко поставленная задача, своевременная оплата по завершению. Приятно было поработать, спасибо.

Заявки фрилансеров

Nadoedalo
Шамрай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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