Nadoedalo

Шамрай Nadoedalo

 
33 годаУкраина/Днепр
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Web-разработчик - сайты под ключ на MODx, вёрстка, доработка.

Цель - получение опыта в сфере веб-разработки, наработка личного портфолио, поиск постоянных заказчиков.

Образование 09.2007 - 05.2012 Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, экономическая кибернетика, Днепропетровск, степень магистра.

Профессиональные навыки:

Отлично: HTML, CSS.

Хорошо: PHP, MySQL, JS, Jquery, AJAX, MODx Revo.

Средне : Photoshop и GIMP(могу порезать на кусочки или исправить мелкие косяки, но сам нарисовать не смогу, смогу найти того кто сможет), API соц сетей, настройка и поддержка веб-серверов. Так же умею программировать на VB(A).

Слабо: Linux(Ubuntu), не имею много практики, но могу работать. Бегло знаком с такими CMS как OpenCart, Joomla, Drupal, WordPress, MODx Evo. Небольшой опыт с phpBB, IPB а так же с CMF Symphony. Немного знаком с C#. Умею раскручивать сайты, но не хочу.

Владение языками: английский — хорошо.

Опыт профессиональной разработки 1 год.

Дополнительная информация быстро обучаюсь новому, ответственный, целеустремлённый, имею аналитический склад ума.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaMODXDrupaljQueryLinuxUbuntuAjaxPhotoshopphpBB
Портфолио
Отзывы заказчиков
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Сайт на ModX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ubiquiefriend
Владимир 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Modx + shopkeeper
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
safroni
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Слайдер на jquery с ajax'ом
Очень доброжелательный и ответственный исполнитель! Приятно было работать, всё сделано профессионально, быстро, в соответствии с ТЗ.
Отличный, знающий и понимающий заказчик. С оплатой - никаких проблем. С такими заказчиками всегда приятно работать =)
Ответный отзыв
candro
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Форма заказа в виде таблицы
Спасибо!!))) Все работает)) Самое главное сделал быстро и качественно) Работой доволен, думаю в дальнейшем с ним поработать еще)
Если и работать с этим человеком - то только после полной предоплаты.
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга