Цель - получение опыта в сфере веб-разработки, наработка личного портфолио, поиск постоянных заказчиков.
Образование 09.2007 - 05.2012 Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, экономическая кибернетика, Днепропетровск, степень магистра.
Профессиональные навыки:
Отлично: HTML, CSS.
Хорошо: PHP, MySQL, JS, Jquery, AJAX, MODx Revo.
Средне : Photoshop и GIMP(могу порезать на кусочки или исправить мелкие косяки, но сам нарисовать не смогу, смогу найти того кто сможет), API соц сетей, настройка и поддержка веб-серверов. Так же умею программировать на VB(A).
Слабо: Linux(Ubuntu), не имею много практики, но могу работать. Бегло знаком с такими CMS как OpenCart, Joomla, Drupal, WordPress, MODx Evo. Небольшой опыт с phpBB, IPB а так же с CMF Symphony. Немного знаком с C#. Умею раскручивать сайты, но не хочу.
Владение языками: английский — хорошо.
Опыт профессиональной разработки 1 год.
Дополнительная информация быстро обучаюсь новому, ответственный, целеустремлённый, имею аналитический склад ума.
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