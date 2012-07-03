Web-разработчик - сайты под ключ на MODx, вёрстка, доработка.

Цель - получение опыта в сфере веб-разработки, наработка личного портфолио, поиск постоянных заказчиков.

Образование 09.2007 - 05.2012 Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, экономическая кибернетика, Днепропетровск, степень магистра.

Профессиональные навыки:

Отлично: HTML, CSS.

Хорошо: PHP, MySQL, JS, Jquery, AJAX, MODx Revo.

Средне : Photoshop и GIMP(могу порезать на кусочки или исправить мелкие косяки, но сам нарисовать не смогу, смогу найти того кто сможет), API соц сетей, настройка и поддержка веб-серверов. Так же умею программировать на VB(A).

Слабо: Linux(Ubuntu), не имею много практики, но могу работать. Бегло знаком с такими CMS как OpenCart, Joomla, Drupal, WordPress, MODx Evo. Небольшой опыт с phpBB, IPB а так же с CMF Symphony. Немного знаком с C#. Умею раскручивать сайты, но не хочу.

Владение языками: английский — хорошо.

Опыт профессиональной разработки 1 год.

Дополнительная информация быстро обучаюсь новому, ответственный, целеустремлённый, имею аналитический склад ума.