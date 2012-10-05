Натянуть на CMS сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок177 просмотров

Нужно натянуть сайт на cms для интернет магазина: русскую, открытую, развивающуюся и популярную (для последующих доработок).

Вот сайт: http://tarasen.ru/12.jpg

Там нет корзины и не надо, но нужен импорт товаров в yml или Яндекс маркет

От вас предложения по стоимости, срокам и cms.

13 лет назад
parazny
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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