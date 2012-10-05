Натянуть на CMS сайт

Нужно натянуть сайт на cms для интернет магазина: русскую, открытую, развивающуюся и популярную (для последующих доработок).

Вот сайт: http://tarasen.ru/12.jpg

Там нет корзины и не надо, но нужен импорт товаров в yml или Яндекс маркет

От вас предложения по стоимости, срокам и cms.