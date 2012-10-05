Расширить сайт до 950рх (WP)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок90 просмотров

Сайт http://www.a-futbolki.ru/ (WP)

Надо чуть расширить. Сделать сайт шириной 950px

Предложения по цене и срокам?

WordPress
13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Натянуть на CMS сайт

    Нужно натянуть сайт на cms для интернет магазина: русскую, открытую, развивающуюся и популярную (для последующих доработок). Вот сайт: http://tarasen.ru/12.jpg Там нет корзины и не надо, но нужен импорт товаров в ...

    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баг в joomla

    Проблема в то что не можем разблокировать (снять замочки ) со страниц ,в админке. На принт скрине видно. Необходимо их разблокировать фтп и доступ к админке предоставим. Жду предложений по цене.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправить ссылку в Prestashop

    Добрый день! Необходимо исправить ссылку в Prestashop. На сайте никак не получается изменить ссылку в верхнем меню (About us почему то ведет на несуществующую страницу http://saletоphаir.com/cms.php) нужно исправить это и поставить нужную ссылку. ...

    PrestaShop
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрытие блоков контента с помощью AJAX на Drupal

    Пытаюсь сделать сабж. Хочу подгружать некоторые элементы страницы через AJAX. Методику процесса можно прочитать по этой ссылке ( http://dimox.name/downloading-of-the-content-on-wordpress-with-ajax/ ). Все получается, когда я подгружаю обычный html код. Но когда пытаюсь подгрузить ...

    AJAXDrupalHTMLPHPWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить проект

    Необходимо наполнить проект информацией, техническое описание инструментов и станков. Вставка фото, таблиц, различных рекламных материалов. CMS WordPress Оплата за копи-паст 3 рубля за страницу. Вставка текстов с корректированием (поправка опечаток, орфографии, согласование ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта на WordPress по готовому макету

    Необходимо быстро сделать простой (9 страниц, 2 фото-галереи) сайт на Wordpress. Основные пожелания: - правильная натяжка на WP (меню редактируются через редактор меню, удобное редактирование фотогалерей) ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка и настройка компонента вакансий и резюме

    Требуется установить и настроить компонент вакансий на сайт с Joomla. В дальнейшем может потребоваться доработка компонента под наши нужды, поэтому сразу предупреждаю - кто не может разбираться в коде предложенного компонента и не сможет изменить ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подготовить файл для загрузки в интернет-магазин

    $10

    Здравствуйте. Требуется подготовить файл для загрузки в интернет-магазин на движке Simpla.Есть прайс-листы с данными(наименование товара,артикул,стоимость и т.д.) и фотографии.Нужно собрать все эти данные в 1 файл для загрузки в интернет-магазин. Кол-во товара около 2000 ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад