ShopCMS - отображение текста в админке

$5
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки124 просмотра
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В админке не отображается текст. Сделать чтоб отображался текст. 5 USD

11 лет назад
sekretdima
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Все выполнил быстро и качественно. Спасибо.
Всячески способствовал решению проблемы, так же грамотно описана проблема. Было приятно поработать.