ShopCMS - отображение текста в админке

Здравствуйте, есть макет сайта в формате *.psd. Нужно его сверстать и повесить на cms. На сайте есть слайдер и выпадающие окна. 1 основная страница и на базе ее типовые. CMS предоставляю на ваш выбор. Сайт ...
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В админке не отображается текст. Сделать чтоб отображался текст. 5 USD
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