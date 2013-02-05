Вернуть доступ к админке Drupal

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки184 просмотра
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Знакомая попросила разобраться с причиной потери доступа в админку её сайта, а беглый поиск в гугле не натолкнул меня на верный ход действий. При логине выдает "Доступ запрещен

Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к этой странице.". Сайт на Drupal, доступ к хостингу и БД есть.

Соответственно - работа состоит в возвращении административного доступа максимально осторожно, не повредив сайт.

В дальнейшем возможна дополнительная работа над этим сайтом.

Drupal
11 лет назад
crisalid
Валерий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rihh
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$3
1 день
Все быстро, вежливо и четко. Буду рад возможности сотрудничать ещё
Спасибо за быструю реакцию и бонус.
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