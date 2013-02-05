Вернуть доступ к админке Drupal

Знакомая попросила разобраться с причиной потери доступа в админку её сайта, а беглый поиск в гугле не натолкнул меня на верный ход действий. При логине выдает "Доступ запрещен

Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к этой странице.". Сайт на Drupal, доступ к хостингу и БД есть.

Соответственно - работа состоит в возвращении административного доступа максимально осторожно, не повредив сайт.

В дальнейшем возможна дополнительная работа над этим сайтом.