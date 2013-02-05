Работа с джумлой 3.0

Здравствуйте! Сайт profnalog.ru Нужно внести изменения на главную и внутренние страницы сайта. Для начала речь идет только о главной. Задание: 1. Убираем авторизацию и опрос с сайта 2. К каждой услуге на главной странице можно прикрепить фотографию с автоматическим ресайзом, заголовок ...