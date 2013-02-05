Работа с джумлой 3.0

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки123 просмотра
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Добрый день, нужно перенести готовый модуль с джумлы 2.5 на 3.0.

Требования - опыт работы с джумла 3.0

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11 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад