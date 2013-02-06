Доработать шаблон а Joomla

$50
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок137 просмотров
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Доброго времени суток!

Разыскивается программист, способный сделать допил шаблона на Джумле. (необходимо добавить в имеющемся шаблоне лишний блок для контента).

Сроки и цену, господа!

Заявки рассматриваются только в рамках проекта, просьба никаких сообщений в личку, скайп и т.п. Спасибо за понимание!

Joomla
11 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sskar
Ко 
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный фрилансер, всем рекомендую! Проект был по добавлению лишнего поля для контента в шаблон, но потом всплыло много нюансов, проблем и просто вопросов. Сергей добросовестно все сделал и провел подробный инструктаж по дальнейшей работе с CMS. Цены более чем демократичные, на общение приятный, и еще один плюс- пунктуальность, которой могут похвастаться далеко не все фрилансеры. Спасибо, будем сотрудничать в дальнейшем!
Приятный заказчик, понравился процесс общения при уточнении ТЗ, очень легко и непринужденно, оплата за задание была произведена вовремя, даже до того как сказал, что выполнил задание) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.