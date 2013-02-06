Доработать шаблон а Joomla

Отличный фрилансер, всем рекомендую! Проект был по добавлению лишнего поля для контента в шаблон, но потом всплыло много нюансов, проблем и просто вопросов. Сергей добросовестно все сделал и провел подробный инструктаж по дальнейшей работе с CMS. Цены более чем демократичные, на общение приятный, и еще один плюс- пунктуальность, которой могут похвастаться далеко не все фрилансеры. Спасибо, будем сотрудничать в дальнейшем!