Нужен помощник по Joomla

$400
Системы управления (CMS)Закрыт27 заявок371 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые фри-лансеры.

Большой объем работ - сам не успеваю, нужен помощник.

Работа заключается в верстке и натяжке на joomla 2.5, настройка сайтов на шаблонах, и т.п. Только Джумла 2.5.

Работа не сложная, но ее есть много.

Объем работ большой, могу обеспечить вашу занятость на долго:)

Возможно, работа с новичками, которые неплохо разбираются в Дужмле и верстке.

Средний заработок в неделю - около 100$ (зависит от выполненного объема работы)

Joomla
11 лет назад
inDigest
Игорь 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)