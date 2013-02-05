Нужен помощник по Joomla

Здравствуйте, уважаемые фри-лансеры.

Большой объем работ - сам не успеваю, нужен помощник.

Работа заключается в верстке и натяжке на joomla 2.5, настройка сайтов на шаблонах, и т.п. Только Джумла 2.5.

Работа не сложная, но ее есть много.

Объем работ большой, могу обеспечить вашу занятость на долго:)

Возможно, работа с новичками, которые неплохо разбираются в Дужмле и верстке.

Средний заработок в неделю - около 100$ (зависит от выполненного объема работы)