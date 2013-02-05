Верстальщик под CMS

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок306 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим человек для удаленного сотрудничества который будет создавать темы для CMS: Drupal и MODx и других популярных CMS.

Пишите среднюю стоимость и сроки.

11 лет назад
VdovinLab
Вдовин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
olexan
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Адекватный исполнитель, доволен сотрудничеством планирую долговременное сотрудничество
Было приятно работать.