Доработки joomla-портала

Необходим человек для удаленного сотрудничества который будет создавать темы для CMS: Drupal и MODx и других популярных CMS. Пишите среднюю стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать ряд доработок для портала на joomla и поправить интеграцию с phpBB, подробности в прикрепленном файле.
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