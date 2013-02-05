Доработки joomla-портала

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки121 просмотр
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Реализовать ряд доработок для портала на joomla и поправить интеграцию с phpBB, подробности в прикрепленном файле.

Joomla
11 лет назад
SeoRos
Юрий 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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