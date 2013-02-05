Создать модуль drupal 6

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка175 просмотров
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Нужно подключить готовый либо создать новый модуль для фильтрации нод по ключевым словам. Ключевые слова для ноды добавлены через таксономии. Пр заходе в категорию (организована через отдельный словарь), нужно иметь возможность поставить галочки на тех или иных ключевых словах и таким образом отфильтровать текст

Drupal
11 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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