Создать модуль drupal 6

Предисловие: Интернет магазин переезжает с движки webasyst на другой движек. Задача коротко: Перенести данные со старого движка на новый. Адрес магазина http://forum-msk.su/ Нужно написать скрипт и перенести: - Из мускула: категории (вместе с текстом в них), товары, заказы (с ...
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Нужно подключить готовый либо создать новый модуль для фильтрации нод по ключевым словам. Ключевые слова для ноды добавлены через таксономии. Пр заходе в категорию (организована через отдельный словарь), нужно иметь возможность поставить галочки на тех или иных ключевых словах и таким образом отфильтровать текст
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