Создать модуль drupal 6

Нужно подключить готовый либо создать новый модуль для фильтрации нод по ключевым словам. Ключевые слова для ноды добавлены через таксономии. Пр заходе в категорию (организована через отдельный словарь), нужно иметь возможность поставить галочки на тех или иных ключевых словах и таким образом отфильтровать текст