Сверстать и натянуть на вордпресс

- поправить левое меню, чтоб стрелка была в одной строке с названием; - изменить адрес фирмы в футере, и убрать из футера меню и прочий хлам; - сделать, чтоб текст на главной был не новостью, а независимой ...
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Здравствуйте.
Необходимо сделать из имеющегося дизайна ,сайт на вордпресс.
Т.е. верстка,натяжка,установка требуемых плагинов.
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