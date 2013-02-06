An_orvin

Анжела An_orvin

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

NikFDP
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Изменить меню на 1C-bitrix
Отлично поработали и продолжаем работать.
Все сделано быстро и точно по ТЗ
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Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Переделать главную страницу сайта на Joomla
Joomla
Отличный заказчик. Четко построенное ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую!!!
Все сделано точно в соответствии с ТЗ. Работа выполнена точно в срок. Все правки, даже о которых не было договорено изначально Дмитрий выполнил сразу. Рекомендую Дмитрия, как ответственного и грамотного специалиста по CMS Joomla.
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Cepefagel
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка и натяжка ЦМС
JoomlaWordPress
!
Станислав выполнил верстку и натяжку на joomla в течении суток, без доработок. Профессионал в своей области. Человек знает, что он делает. С удовольствием продолжу с ним сотрудничать. Рекомендую.
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lycifer-
Тим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн одностраничника (сайт-визитка)
Очень приятно работать с порядочной личностью! Приятная в общении, Пунктуальная и просто ХОРОШАЯ Девушка! Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество! Спасибо Анжела!
Очень рада была работать с профессионалом. Работа сделана быстро,качественно. Продолжаю сотрудничать.
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o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Грамотно перенести сайт на joomla на другой хост
Joomla
Анжела хороший заказчик и приятный человек. Без лишних вопросов! Быстрая оплата. Рекомендую!
Перенес сайт на joomla быстро и без проблем. Человек приятен в общении и хороший специалист.
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