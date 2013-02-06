Добрый день 1.Нужно создать калькулятор на сайт - ползунок в лево вправо меняет цены от и до (скриншот 2) Пример на сайте: http://потолки-софито.рф 2.На этот же сайт сделать подбор цвета потолка к стенам ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Необходимо правильно настроить меню на CMS bitrix 1С-Битрикс: Управление сайтом 14.5.0 Проблема с выводом пунктов менюЗавершен8 лет назад
- $20
Нужно переделать главную страницу сайта: http://elb-stroy.ru В соответствии с приложенной схемой: 1. В шапке сайта изменить расположение телефонов, почты, кнопки вконтакте, убрать обратный звонок. 2. Под текстом, перед ...Завершен9 лет назад
Добрый день. Требуется сверстать мой дизайн интернет магазина на Joomla+joomshoping. Внешний вид главной страницы в приложенном файле.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создание сайта фирмы торгующей сантехникой. Полное ТЗ скину уже выбранному исполнителю. Дизайн нужен высокого уровня. Оплата электронными деньгами или банковским переводом. Возможна оплата по безналу.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание фирменного стиля заводу по производству бетона.Фирменный стиль46 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется создание сайта под ключ на CMS JOOMLA.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется верстка дизайна, установка на CMS joomla или wordpress, первоначальное наполнение (установить схему проезда, забить несколько текстов и залить несколько фото для сдачи проекта заказчику)HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте.Требуется отрисовать дизайн сайта веб студии. ТЗ прилагаю.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт http://best-build.ru/ нужно поправить вёрстку в соответствии с макетом, макет в приложенном файле. http://browsershots.org/http://best-build.ru/ Основная беда с прайс листом. в соответствии с макетом, макет в приложенном файле. В формах ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо сделать из имеющегося дизайна ,сайт на вордпресс. Т.е. верстка,натяжка,установка требуемых плагинов.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Здравствуйте. Требуется грамотно перенести сайт на joomla на другой хост. Бюджет 20$. Сроки 1 день.Завершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт одностраничный, с двумя формами обратной связи и скриптом слайдшоу. В прилагаемых файлах внешний вид дизайна и ТЗ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется дизайн сайта визитки, описание в приложенном файле. Бюджет ограничен 1500р.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад