Небольшой ремонт Joomla

Всем привет! Требуется установить WordPress на поддомен проекта http://hrum.com.ua/ натянуть дизайн (верстки нет, только дизайн в PSD) и настроить необходимые модули. Блог простой: хронологическая лента записей, блок фильтра по тематикам, поиск, блок комментов и сам функционал комментариев ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- поправить левое меню, чтоб стрелка была в одной строке с названием;
- изменить адрес фирмы в футере, и убрать из футера меню и прочий хлам;
- сделать, чтоб текст на главной был не новостью, а независимой статьей;
- убрать новости;
- починить вход в админку:
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