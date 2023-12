Небольшой ремонт Joomla

- поправить левое меню, чтоб стрелка была в одной строке с названием;

- изменить адрес фирмы в футере, и убрать из футера меню и прочий хлам;

- сделать, чтоб текст на главной был не новостью, а независимой статьей;

- убрать новости;

- починить вход в админку:

Warning: session_start(): open(/hsphere/local/home/artstruu/tmp/sess_51b84752464dee77e43dcf1aebd9fbce, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /hsphere/local/home/artstruu/art-st.ru/administrator/index2.php on line 41

Warning: session_start(): open(/hsphere/local/home/artstruu/tmp/sess_bd9a71035ce3d1aaf499fc19fc298368, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /hsphere/local/home/artstruu/art-st.ru/administrator/index.php on line 120 Warning: session_write_close(): open(/hsphere/local/home/artstruu/tmp/sess_bd9a71035ce3d1aaf499fc19fc298368, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /hsphere/local/home/artstruu/art-st.ru/administrator/index.php on line 159 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/hsphere/local/home/artstruu/tmp) in /hsphere/local/home/artstruu/art-st.ru/administrator/index.php on line 159

Оплата - только Яндекс Деньги